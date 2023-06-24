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Новости 17:00

Путин подписал закон, позволяющий арестовывать на месяц за нарушение военного положения

фото ЗакС политика Путин подписал закон, позволяющий арестовывать на месяц за нарушение военного положения

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность 30-суточного административного ареста для граждан, которые нарушили режим военного положения. Госдума и Совет Федерации приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях на текущей неделе.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее мера действовала по отношению к нарушителям чрезвычайного положения. Минимальное наказание для граждан представляет собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Отметим, что режим военного положения действует в России в четырех новых регионах, присоединенных 30 сентября прошлого года.


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