Путин подписал закон, позволяющий арестовывать на месяц за нарушение военного положения

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность 30-суточного административного ареста для граждан, которые нарушили режим военного положения. Госдума и Совет Федерации приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях на текущей неделе.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее мера действовала по отношению к нарушителям чрезвычайного положения. Минимальное наказание для граждан представляет собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Отметим, что режим военного положения действует в России в четырех новых регионах, присоединенных 30 сентября прошлого года.