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Новости 17:57

ФСИН опровергла информацию о бунтах в московских изоляторах

фото ЗакС политика ФСИН опровергла информацию о бунтах в московских изоляторах

Федеральная служба исполнения наказаний отреагировала на сообщения некоторых Telegram-каналов о том, что в московском СИЗО "Водник" заключенные якобы устроили бунт и что аналогичные настроения наблюдаются в СИЗО "Бутырка". Сначала ведомство официально заявило, что информация не соответствует действительности.

На фоне поднявшегося интереса к проблеме начальник московского УФСИН Сергей Мороз лично приехал в СИЗО "Водник".

Член общественного совета ФСИН Александр Ионов позже уточнил для ТАСС, что волнения в пенитенциарном учреждении действительно имели место, но дело ограничилось коллективным стуком в двери камер и криками.


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