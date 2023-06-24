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Новости 18:21

Понедельник объявили нерабочим днем в Москве

фото ЗакС политика Понедельник объявили нерабочим днем в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал понедельник, 26 июня, нерабочим днем в рамках объявленного им режима контртеррористической операции.

"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он попросил москвичей воздержаться от поездок по городу и допустил перекрытие движения на отдельных дорогах и в отдельных кварталах.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Собянин попросил горожан оперативно сообщать о нештатных ситуациях и происшествиях.

 

Фото: er.ru


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