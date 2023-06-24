Понедельник объявили нерабочим днем в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал понедельник, 26 июня, нерабочим днем в рамках объявленного им режима контртеррористической операции.

"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он попросил москвичей воздержаться от поездок по городу и допустил перекрытие движения на отдельных дорогах и в отдельных кварталах.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Собянин попросил горожан оперативно сообщать о нештатных ситуациях и происшествиях.

Фото: er.ru