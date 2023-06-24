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Новости 24 июня, 19:52

Выступление пилотажной группы "Стрижи" на Международном военно-морском салоне отменили

фото ЗакС политика Выступление пилотажной группы "Стрижи" на Международном военно-морском салоне отменили

На Международный военно-морской салон в Кронштадте 25 июня не смогут попасть рядовые зрители, сообщается в Telegram-канале вице-губернатора Кирилла Полякова.

"25 июня мероприятия Международного военно-морского салона 2023 будут проводиться только для специалистов. Будет введено ограничение прохода гостей и участников Салона, допуск на территорию будет производится по специальным пропускам после предварительной аккредитации", -  говорится в посте.

Также сообщается, что были отменены полеты пилотажной группы "Стрижи". Они должны были пройти с 15.00 до 15.30. Не будет доступен и осмотр экспозиции кораблей с причалов гавани Усть-Рогатка.

фото с сайта Законодательного собрания Петербурга


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