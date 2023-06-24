Пригожин объявил об отказе от похода на Москву

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 24 июня объявил, что его подразделения разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря. По его словам, поход остановился в 200 км от Москвы.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на "Марш справедливости". За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану", - заявил основатель ЧВК "Вагнер" в аудиокомментарии Telegram-каналу "Кепка Пригожина".

Ранее пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным по согласованию с Владимиром Путиным. Стороны договорились об остановке движения колонн ЧВК "Вагнер" и "дальнейших шагах по деэскалации напряжения", а также подготовили "выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", заверили представители белорусского лидера.

Эту информацию ретранслировали Telergam-каналы, близкие к ЧВК "Вагнер".

Фото: Кепка Пригожина/Telegram