Израиль намерен усилить штат консульских сотрудников в Петербурге

Руководство Израиля намерено усилить штат сотрудников консульства, расположенного в Петербурге, информирует ТАСС.

По сведениям Министерства иностранных дел страны, на сегодняшний день в России проживает порядка 70 тысяч израильтян.

Напомним также, что в Северной столице здания, в которых ранее находились консульства Латвии, Литвы и США, будут сданы в аренду на 3 года. Согласно условиям договора, арендодатель вправе разорвать соглашение в бесспорном и одностороннем порядке в случае, если у города появится потребность в использовании объекта для размещения иностранных консульств.

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