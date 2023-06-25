В воскресенье Петербург ожидает прихода грозы с градом

В преддверии новой рабочей недели в Петербурге местами будет мокро: в ряде районов города ожидаются сильные осадки, которые могут сопровождаться в том числе градом, информирует пресс-служба управления МЧС по региону.

"По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в воскресенье в Петербурге местами ожидаются грозы, ливни, град", — следует из сообщения ведомства.

Согласно прогнозам погодного центра "Фобос", гроза придёт в Северную столицы во второй половине дня.

В течение воскресенья столбик термометра будет в среднем держаться на отметке от +21 до +24 градусов.

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