Скончался один из соавторов Конституции и основателей "Яблока" Виктор Шейнис

В возрасте 92 лет умер доктор экономических наук, соавтор Конституции РФ и экс-депутат Госдумы Виктор Шейнис, известил политик Лев Шлосберг* в своём Telegram-канале.

По словам Шлосберга*, Шейнис был человеком, который придумал основную концепцию партии "Яблоко".

Причины, по которым скончался деятель, псковский политик не назвал.

"Мудрец и гуманист, политик и ученый. Соратник Сахарова, народный депутат России, а потом депутат Госдумы от "Яблока". Всегда считал его своим учителем. Светлая память, дорогой Виктор Леонидович!" - написал в свою очередь депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

Шейнис родился на Украине, а начинал свой трудовой путь в Ленинграде. Депутатом Государственной думы стал в 1993 году. До последних дней жизни входил в федеральный комитет партии "Яблоко".

*Минюст внёс Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру