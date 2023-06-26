Жителей Ленобласти предупреждают о погодных сложностях

Управление МЧС по Ленобласти проинформировало местных жителей о непростой метеорологической обстановке в регионе.

По сведениям ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 26 июня, в период с 11:00 до 14:00 в отдельных районах Ленобласти могут пройти грозы с градом и ливни.

"Существует вероятность поражения объектов, <...> не оборудованных молниезащитой, <...> незначительных подтоплений придворовых территорий, дорог, пойменных участков, <...> повышается вероятность ДТП, <...> происшествий на акваториях", — следует из сообщения МЧС.

Следует напомнить, что накануне в результате попадания молнии на фоне грозы в Репино начала гореть композиторская дача.

В Петербург дожди придут ближе ко второй половине дня.

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