На Ланском шоссе сгорел лазурный автобус

Утром в понедельник, 26 июня, на Ланском шоссе возле дома 24 загорелся лазурный автобус. Кадрами с места событий поделились подписчики Telegram-канала "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Автобус эксплуатировался компанией "Домтрансавто". В результате инцидента никто не пострадал.

"Водитель действовал по инструкции, вывел пассажиров на безопасное расстояние, вызвал МЧС. Пострадавших нет. В причинах будем разбираться", — поделились в разговоре с "Фонтанкой" в "Домтрансавто".

В управлении МЧС по Северной столице рассказали также, что сигнал о пожаре на пульт спасателей поступил в 9:05. На место отправили два пожарных расчёта, которые ликвидировали горение.

Фото: стоп-кадр видео / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер