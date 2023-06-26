Прокуратура выявила незаконную свалку на месте более 40 спиленных деревьев в Выборгском районе

На участке, расположенном на Домостроительной улице в Выборгском районе, петербургская прокуратура обнаружила несанкционированную свалку. Сообщение приведено в Telegram-канале ведомства.
Разнообразный мусор складировался на территории, которая находится в аренде у компании "Петербургский кредитный союз".
Для того чтобы расширить свалку, злоумышленники спилили 42 дерева.
Сотрудники прокуратуры оценили ущерб окружающей среде в полмиллиона рублей.
Ведомство обратилось в суд с требованием убрать с территории мусор и возместить урон.
Дело находится на контроле у природоохранной прокуратуры Северной столицы.