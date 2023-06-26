ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:59

Прокуратура выявила незаконную свалку на месте более 40 спиленных деревьев в Выборгском районе

фото ЗакС политика Прокуратура выявила незаконную свалку на месте более 40 спиленных деревьев в Выборгском районе

На участке, расположенном на Домостроительной улице в Выборгском районе, петербургская прокуратура обнаружила несанкционированную свалку. Сообщение приведено в Telegram-канале ведомства.

Разнообразный мусор складировался на территории, которая находится в аренде у компании "Петербургский кредитный союз".

Для того чтобы расширить свалку, злоумышленники спилили 42 дерева.

Сотрудники прокуратуры оценили ущерб окружающей среде в полмиллиона рублей.

Ведомство обратилось в суд с требованием убрать с территории мусор и возместить урон.

Дело находится на контроле у природоохранной прокуратуры Северной столицы.

Фото: Прокуратура Петербурга / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама