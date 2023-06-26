Кабмин не поддержал проект об отмене налога с доходов по вкладам

Правительство представило отрицательный отзыв на инициативу фракции ЛДПР в Госдуме об освобождении граждан от налога по вкладам в размере 13%, сообщили 26 июня "Известия". Тем не менее депутаты всё равно намерены представить свой законопроект.

По сообщению издания, в своем официальном отзыве кабмин указал, что принятие проекта "приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2024 году в размере 101,6 миллиарда рублей". Последнее негативно скажется на выполнении расходных обязательств государства, в том числе и социальных, полагают в правительстве.

Сам налог был введен в 2020 году, однако в 2021 и 2022 годах не взимался.

Соавтор проекта депутат Ярослав Нилов заявил, что инициатива всё равно будет внесена в Госдуму. "Мы предлагаем продлить этот мораторий. Мы внесем этот законопроект, а дальше будем работать с комитетом по бюджету и с правительством", — поведал он. При этом парламентарий отметил, что комитет вправе вернуть проект для доработки, и выразил готовность к "некому компромиссу" по этому поводу.

Фото: ЗАКС.Ру