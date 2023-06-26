Мариинский дворец стал площадкой для вещания "Авторадио"

В понедельник, 26 июня, в Мариинском дворце запустили площадку для вещания "Авторадио". Первым гостем утренней программы "Поехали" стал спикер Заксобрания Александр Бельский.

Председатель петербургского парламента поделился со слушателями о законотворческой деятельности, о развитии туристической сферы и о взаимодействии депутатов с местными жителями.

На протяжении недели парламентарии будут ежедневно выходить в эфир "Авторадио".

"Отметим, вещание "Авторадио" из Мариинского дворца – еще один шаг к открытости парламента. Ранее для горожан стало доступным посещение пленарных заседаний, на сайте Законодательного Собрания публикуются стенограммы", - отметили в пресс-службе ЗакСа.

Резюмируя, чиновники напомнили о том, что для петербуржцев и гостей города также открыт доступ в сад Мариинского дворца.

Фото: ЗАКС.Ру