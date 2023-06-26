Эмигрировавшие муниципалы решили создать депутатскую организацию

Муниципальные депутаты, покинувшие Россию после 24 февраля 2022 года, 25 июня провели встречу в немецком Бонне. На ней решили инициировать создание новой организации. Во встрече принимали участие как действующие депутаты, так и бывшие.

"Наш политический опыт, понимание своих регионов и сохраняющаяся легитимность представляют собой уникальную комбинацию, на базе которой можно создать работоспособную структуру для эффективного решения вопросов, касающихся России и россиян. Именно коллективные действия кажутся нам наиболее правильным политическим ответом в условиях сложившегося кризиса", - говорится в заявлении муниципалов.

Учредительное собрание новой организации планируется до конца лета, рассказала ЗАКС.Ру бывший депутат петербургского МО "Морской" Ольга Галкина. По ее словам, новое объединение намерено работать с оставшимися в России депутатами и избирателями, а также оказывать поддержку россиянам, находящимся в вынужденной эмиграции, и политзэкам. Еще одно направление деятельности - взаимодействие с европейскими политиками разного уровня.

- Это взаимодействие уже идет всё это время, и мы бы хотели, чтобы нас рассматривали как важный субъект политической жизни. Когда организация будет создана, вести переговоры от ее лица будет значительно проще, чем поодиночке, - уточнила Галкина.

Большинство участников встречи в Бонне представляли муниципалитеты Москвы и Петербурга. Также инициирование новой организации поддержали муниципалы из Ленинградской, Московской, Липецкой, Тульской, Калужской областей, Томска, Новосибирска и республики Марий Эл.

Фото участников встречи в Бонне