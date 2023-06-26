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Новости 12:58

В Петербурге до 9 июля будет проводиться ремонт Литейного проспекта

фото ЗакС политика В Петербурге до 9 июля будет проводиться ремонт Литейного проспекта

Начиная с понедельника, 26 июня, в Петербурге вводятся ограничения, связанные с ремонтом Литейного проспекта. Там будут менять асфальт на проезжей части, передаёт пресс-служба ГАТИ.

До 9 июля движение транспорта по проспекту на участке от Невского до Литейного моста будет затруднено.

Ограничения вводятся поэтапно. Так:

  • с 26 по 30 июня будет ограничено движение от Невского проспекта до улицы Пестеля;
  • с 1 по 2 июля перекрыт участок от Невского до Пестеля;
  • с 3 по 7 июля дорожники ограничат проезд по отрезку от Литейного от улицы Пестеля до Литейного моста, включая перекресток с улицей Пестеля;
  • с 8 по 9 июля Литейный закроют на отрезке от улицы Пестеля до Литейного моста, включая перекресток с Пестеля.

Проведением дорожных работ занимается компания ПО "Возрождение".

Фото: ЗАКС.Ру


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