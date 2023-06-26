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Новости 13:35

Единороссы обратились в Генпрокуратуру с призывом инициировать общероссийскую проверку общепита

фото ЗакС политика Единороссы обратились в Генпрокуратуру с призывом инициировать общероссийскую проверку общепита

Депутаты Государственной думы от "Единой России" инициировали обращение в Генеральную прокуратуру с требованием организовать проверку российских заведений быстрого питания и нестационарного общепита, пишут "Известия".

Интерес ЕР к проблеме обоснован многочисленными случаями отравления в кафе, зафиксированными в последнее время. Например, один из последних эпизодов случился в Иркутской области, где свыше ста человек отравились, отведав шавермы.

Качество реализуемой продукции было бы выше, если бы точки общепита проверяли чаще, полагают в "Единой России".

Напомним, в середине июня владельца шавермичной в Братске задержали после массового отравления людей. Проведённая Роспотребнадзором проверка выявила в заведении нарушение санитарных норм, технологического процесса приготовления пищи, хранения продуктов и отсутствие условий для поддержания гигиены сотрудников.

Фото: pixabay


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