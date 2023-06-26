Комитет ЗакСа предложил расширить список ветеранов с правом на бесплатную юридическую помощь

Бюджетно-финансовый комитет петербургского Заксобрания внес на рассмотрение депутатов законопроект о расширении списка ветеранов с правом на получение бесплатной юридической помощи, сообщила 26 июня пресс-служба городского парламента.

Ранее Заксобрание предоставило возможность получения бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей. Теперь же подобное право хотят распространить на тех, кто "защищал нашу землю на прилегающих к зоне специальной военной операции рубежах", сообщили в ЗакСе. Также предусматривается возможность получения подобных преференций сотрудниками правоохранительных органов, участниками добровольческих формирований и гражданскими специалистами, выполнявшими задания на этих территориях.

Глава БФК Денис Четырбок указал на то, что ранее президент подписал поправки в законодательство, предоставляющие право на бесплатную юрпомощь более широкой группе военнослужащих и приравненных к ним лиц. "С учетом этих изменений нам необходимо скорректировать и наш городской закон", — добавил он.

Инициатива получила поддержку профильных комитетов Смольного. В 2023 году на оказание бесплатной юридической поддержки в бюджете Петербурга заложено около 31 миллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру