Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство части Южной широтной магистрали

В Госстройнадзоре Петербурга одобрили возведение участка Южной широтной магистрали от Сарицкой улицы до Петербургского шоссе, информирует пресс-служба ведомства. На отрезке предполагается возведение железнодорожного виадука.

Разрешение, выданное Госстройнадзором, годно до 23 января 2026 года. Протяжённость будущего путепровода через пути, следующие в Балтийском направлении, составит 728 метров.

Будущее строительство на участке станет первым этапом по возведению ЮШМ. Контракт на 20 млрд рублей ранее достался АО "ВАД". На обозначенную сумму компания должна в срок до конца 2027 года предоставить проект и завершить работы на участке магистрали от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей. Речь идёт об отрезке дороги длиной 7 км.

В дальнейшем предполагается, что ЮШМ растянется на 17 км и проляжет до Металлостроя. Всё это делается для разгрузки транспортной инфраструктуры на юго-востоке города.