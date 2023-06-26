ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:58

Один водоем в черте Петербурга признан пригодным для купания

фото ЗакС политика Один водоем в черте Петербурга признан пригодным для купания

Управление Роспотребнадзора по Петербургу в ходе мониторинга акваторий в черте города выявило единственный пригодный для купания водоем. Речь идет о Безымянном озере в Красном Селе.

"Согласно результатам мониторинга качество воды на 1-м пляже: оз. Безымянное — Красносельский район соответствует гигиеническим нормативам", — говорится в сообщении санитарной службы, распространенном 26 июня.

Пробы воды отбирались на 24 пляжах в Петербурге. Качество воды на всех из них, кроме одного, было признано недостаточным. Речь идет о трех Суздальских озерах, Ольгинском водоеме, Колонистском пруде, а также пляжах на реке Ижоре и на Финском заливе. В Роспотребнадзоре отметили, что не советуют в них купаться.

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама