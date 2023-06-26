В Петербурге прокуратура заинтересовалась историей с отравлением школьников на выпускном

Прокуратура Центрального района Петербурга проводит проверку информации об отравлении учеников гимназии № 92 после выпускного бала, сообщили 26 июня в надзорном ведомстве. Мероприятие для учеников провели в одном из ресторанов на набережной канала Грибоедова.

В проверке также участвуют сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и регионального подразделения МЧС России. В ходе разбирательства планируется дать оценку всем обстоятельствам произошедшего. Работники санитарного ведомства исследуют собранные пробы пищи.

"В случае выявления нарушений по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Ранее издание "Фонтанка" сообщило об отравлении девятиклассников после выпускного, состоявшегося 24 июня. По информации портала, симптомы отравления ощутили также некоторые родители и учителя.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"