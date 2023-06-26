КТР подвело итоги социально-экономического развития муниципалитетов в 2022 году

Комитет территориального развития (КТР) подвел итоги мониторинга экономического и социального развития муниципальных образований Петербурга за 2022 год. Документ с данными по МО опубликован на сайте ведомства.

Все 111 муниципалитетов КТР разделил на 8 групп и подводил итоги по каждой из них. По данным ведомства, лидерами в своих группах по эффективности стали МО "Чкаловское", "Коломна", "Горелово", "Урицк", "Финляндский округ", "Светлановское", "Город Петергоф" и "Поселок Левашово". Последние места же получили муниципалитеты "Кронверкское", "Смольнинское", "Сампсониевское", "Волковское", "Балканский", "Озеро Долгое", "Город Колпино" и "Город Павловск".

Комитет сопоставлял данные муниципалитетов по 15 показателям. В частности, КТР выяснил, какой процент от бюджета округа тратят на содержание собственных органов. Лидером среди всех муниципалитетов оказалось МО "Лиговка-Ямская" — 113,33%, следует из результатов мониторинга.

Также ведомство определило соотношение суммы муниципальных контрактов, которые заключены по конкурентным способам выбора поставщика, к общей сумме всех контрактов. Здесь самый высокий показатель у поселка Ушково — 100%, а наименьший — у МО "Морские ворота" 10,22%.

Лидером по количеству экземпляров газет на одного жителя в 2022 году стало муниципальное образование "Посадский". По данным КТР, там выходило по 9,99 экземпляров на одного человека. Нулевые показатели у МО "Екатерингофский", "Литейный округ" и "Смольнинское", сказано в документе.

Из него же следует, что самые популярные досуговые мероприятия у МО "Поселок Усть-Ижора" — их посетили 111,10% жителей. Порог в 100% по этому показателю прошел и муниципалитет "Финляндский округ" — 100,78%.

Отдельно в комитете сравнили удельный вес населения муниципалитетов, которые приняли участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях. По этой категории лидеры поселок Стрельна (145,47%) и поселок Лисий Нос (107,32%).

В категории по военно-патриотическим мероприятиям показатели не такие высокие. Больше всего результат у МО "Дворцовый округ" — 58,15%. Нулевые показатели у МО "Купчино", "Княжево", "Поселок Комарово" и "Поселок Смолячково".

Напомним, в марте на заседании Законодательного собрания Петербурга выступала тогда еще глава КТР Наталья Чечина. Она сообщила, что их ведомство договорилось с комитетом финансов об увеличении предельного уровня софинансирования расходов для тех МО, которые займут три первых места в группах рейтинга.

София Саттарова