ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:38

В Петербурге собрали гуманитарную помощь для жителей Шебекино

фото ЗакС политика В Петербурге собрали гуманитарную помощь для жителей Шебекино

Региональному отделению партии "Единая Россия" удалось собрать десять тонн гуманитарной помощи для жителей города Шебекино в Белгородской области. Груз собрали для граждан, которые вынуждены были уехать ввиду участившихся артобстрелов.

В составе отправляемого была как съестная продукция, так и предметы первой необходимости.

"Здесь продукты питания: тушенка, гречка, крупы, макароны. Все это первая помощь для людей, которые оказались в сложной ситуации", – приводит "Петербургский дневник" заявление гендиректора компании "Аполло" Сергея Павловского.

Помимо еды и необходимых вещей силами жителей Петербурга удалось собрать также медикаменты, бельё и посуду.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама