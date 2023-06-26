В Петербурге собрали гуманитарную помощь для жителей Шебекино

Региональному отделению партии "Единая Россия" удалось собрать десять тонн гуманитарной помощи для жителей города Шебекино в Белгородской области. Груз собрали для граждан, которые вынуждены были уехать ввиду участившихся артобстрелов.

В составе отправляемого была как съестная продукция, так и предметы первой необходимости.

"Здесь продукты питания: тушенка, гречка, крупы, макароны. Все это первая помощь для людей, которые оказались в сложной ситуации", – приводит "Петербургский дневник" заявление гендиректора компании "Аполло" Сергея Павловского.

Помимо еды и необходимых вещей силами жителей Петербурга удалось собрать также медикаменты, бельё и посуду.

Фото: ЗАКС.Ру