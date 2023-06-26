Ленобласть намерена усилить контроль за вывозом строительных отходов

Более 10 объектов незаконной приемки строительного мусора обнаружили с начала года в трех районах Ленинградской области, сообщила 26 июня глава местного комитета государственного экологического надзора Рамила Агаева на совещании в правительстве региона. В свою очередь, губернатор Александр Дрозденко отдал распоряжение о том, чтобы перевозчики таких отходов прибегали к услугам исключительно специализированных полигонов.

Выявить нелегальные полигоны чиновникам позволило изучение регионального кадастра отходов Ленобласти. Сотрудники комитета проанализировали маршрутизацию перевозок строительных отходов и выявили отклонения от маршрута, следует из сообщения правительства региона.

В ходе совещания Дрозденко распорядился вывозить строительный мусор исключительно на предназначенные для этого полигоны. "Перевозчики строительных отходов и грунтов должны будут выбирать для размещения объекты, включенные в территориальную схему по обращению с отходами Ленинградской области", — пересказывает суть его требования пресс-служба регионального правительства.

Как полагают областные чиновники, обязательное указание выбранной площадки "будет способствовать минимизации и исключению случаев размещения отходов в местах, не предназначенных для этих целей". В свою очередь, предполагается, что это также позволит предотвратить появление новых свалок.

Фото: ЗАКС.Ру