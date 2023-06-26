Путин намерен сдержать обещание — отпустить ЧВК "Вагнер" в Беларусь

Президент России Владимир Путин заявил о намерении сдержать обещание и отпустить бойцов ЧВК "Вагнер" в Республику Беларусь. Об этом он сказал в своем телевизионном обращении 26 июня.

Путин заявил, что организаторы мятежа пошли на раскол страны. По словам президента, они предали не только Россию, но и тех, кого "втянули" в это. При этом большая часть ЧВК "Вагнер" — патриоты страны, которые преданы государству и народу, считает Путин:

- Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную, против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего.

Глава государства поблагодарил тех членов ЧВК "Вагнер", которые "не пошли на братоубийственное кровопролитие". Сейчас у них есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, заверил Путин.

- Либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено, - добавил президент.

Он выразил надежду, что бойцы "Вагнера" сделают выбор "воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку".

София Саттарова