В Петербурге прогнозируют короткие ливни с вероятностью гроз

В течение вторника, 27 июня, в отдельных районах Северной столицы вновь прольются кратковременные дожди, которые могут сопровождать грозы. О прогнозе погоды рассказал у себя в Telegram-канале главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Над регионом, по его словам, будут "властвовать" хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, что скажется на погоде в целом.

"После полудня в небе вновь появятся шапки мощных кучево-дождевых облаков, местами проливаясь короткими летними ливнями, в отдельных районах прогремят грозы", — поделился Леус.

Воздух прогреется от +25 до +27 градусов, в Ленобласти термометры покажут от +23 до +28. Ветер умеренный 4-9 м/с.

Завтра, 28 июня, погода в целом не поменяется.

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