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Новости 10:35

Аксёнов: В Крыму повредили железнодорожное полотно

фото ЗакС политика Аксёнов: В Крыму повредили железнодорожное полотно

В Кировском районе Крыма произошёл сбой на железной дороге, поделился у себя в Telegram-канале глава региона Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают профильные службы. По словам Аксёнова, ремонт путей займёт до 8 часов.

"Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — отметил управленец.

Напомним, 21 июня в Крыму были повреждены железнодорожные пути в районе Феодосии: тогда власти сообщали о диверсии. В ночь 22 июня нанесли удар по Чонгарскому мосту, а 23 июня — произошла авария на газопроводе в посёлке Кореиз.


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