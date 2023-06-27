Аксёнов: В Крыму повредили железнодорожное полотно

В Кировском районе Крыма произошёл сбой на железной дороге, поделился у себя в Telegram-канале глава региона Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают профильные службы. По словам Аксёнова, ремонт путей займёт до 8 часов.

"Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — отметил управленец.

Напомним, 21 июня в Крыму были повреждены железнодорожные пути в районе Феодосии: тогда власти сообщали о диверсии. В ночь 22 июня нанесли удар по Чонгарскому мосту, а 23 июня — произошла авария на газопроводе в посёлке Кореиз.