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Новости 10:51

Иностранцы составили менее 5% от посетивших Петербург в 2022 году туристов

фото ЗакС политика Иностранцы составили менее 5% от посетивших Петербург в 2022 году туристов

Общий объем туристического потока в Петербурге в 2022 году составил 8,08 млн человек, из которых 340 тысяч человек - иностранцы, следует из доклада главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева на заседании городского правительства 27 июня.

Таким образом, на долю иностранного туризма пришлось 4,21% от общего турпотока.

"Въездной туризм является одним из ключевых инструментов мягкой силы и народной дипломатии, а также источником валютной выручки", - отметил Корнеев.

В целом, по словам главы комитета, туристический поток в 2022 году в Петербурге вырос на 33%. Он отметил, что в Петербург стали чаще посещать молодежь и семьи.


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