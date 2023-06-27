Иностранцы составили менее 5% от посетивших Петербург в 2022 году туристов

Общий объем туристического потока в Петербурге в 2022 году составил 8,08 млн человек, из которых 340 тысяч человек - иностранцы, следует из доклада главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева на заседании городского правительства 27 июня.

Таким образом, на долю иностранного туризма пришлось 4,21% от общего турпотока.

"Въездной туризм является одним из ключевых инструментов мягкой силы и народной дипломатии, а также источником валютной выручки", - отметил Корнеев.

В целом, по словам главы комитета, туристический поток в 2022 году в Петербурге вырос на 33%. Он отметил, что в Петербург стали чаще посещать молодежь и семьи.