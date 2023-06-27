ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:59

В Курортном районе продадут отель, принадлежавший зятю Сердюкова

фото ЗакС политика В Курортном районе продадут отель, принадлежавший зятю Сердюкова

В Петербурге выставили на торги гостиницу, которой раньше частично владел зять бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Валерий Пузиков. Его ООО "Балтмедио" признали несостоятельным семь лет назад, о чем пишет петербургская редакция "Коммерсанта".

Отель на 109 номеров под названием Forrest Mix располагается в Репино. Его площадь оставляет 14,7 тысяч кв. метров.

Начальная стоимость объекта — более 691 млн рублей. Аукцион пройдет 19 июля.

Анатолий Сердюков возглавлял Минобороны в 2007-2012 годах и покинул должность на фоне коррупционного скандала.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама