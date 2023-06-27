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Новости 12:11

В Петербурге построят еще две школы и один детский сад

фото ЗакС политика В Петербурге построят еще две школы и один детский сад

Петербургский Госстройнадзор санкционировал строительство двух школ и одного детского сада, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

В Калининском районе появится школа по адресу улица Академика Константинова, участок 18. В ней смогут учиться 1125 человек, для которых организуют два бассейна, два спортивных зала и библиотеку.

В Уткиной заводи, на Русановской улице построят школу на 550 мест. В ней создадут лаборатории, а также мастерские, где будут изучать дерево, металл и кулинарию.

Наконец, на Пулковском шоссе построят детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников. Его площадь составит 6 тысяч кв. метров.

фото: gov.spb.ru


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