Иноагентам запретили быть наблюдателями на выборах в РФ

Граждане, признанные иностранными агентами, не смогут принимать участие в наблюдении за ходом выборов в России. Соответствующее постановление утвердил пленум Верховного суда, пишет РИА Новости.

ВС РФ напомнил также, что иноагентам нельзя иметь отношение к избирательному процессу, а также способствовать результатам выборов. Кроме того, им запрещено помогать каким-либо кандидатам.

"С учётом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме", — следует из постановления ВС РФ.

Добавим также, в декабре прошлого года Министерство юстиции опубликовало единый реестр иностранных агентов, в который включили как физлица, так и НКО, СМИ и общественные объединения.

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