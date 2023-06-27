В Петербурге возбудили "дело о пансионатах" Центрального района

Петербургская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), сообщает пресс-служба ведомства. В нем фигурирует гендиректор компании "Акварель", которая владеет тремя пансионатами для престарелых и инвалидов в жилых домах в центре города.

Силовики считают, что права постояльцев в учреждениях грубо и систематически нарушались. Претензии у правоохранителей появились к организации питания и пожарной безопасности.

Нарушались, по данным прокуратуры, и права жильцов квартир, рядом с которыми были созданы пансионаты.