Замдиректора центра реабилитации инвалидов заключили под стражу по коррупционному делу

Красногвардейский райсуд в Петербурге поместил в СИЗО замглавы научного центра реабилитации инвалидов им. Альбрехта Павла Сорокового в рамках дела о взятке, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Специалист просил избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест. Как итог, в изоляторе Сороковому предстоит пробыть до 19 августа.

Мужчина является фигурантом уголовного дела по ч. 6 чт. 290 УК РФ о получении взятки должностным лицом. Как полагает следствие, Сороковой мог угрожать подрядчику центра, компании "Руспроектстрой", расторжением контракта на 3,6 млн рублей. Фирма должна была заниматься разработкой проектно-сметной документации по капитальному ремонту лаборатории экспертизы и испытаний ортопедических протезов.

Также, как считает сторона следствия, Сороковой угрожал "Руспроектстрою" включением в перечень недобросовестных поставщиков.

Ситуацию подозреваемый якобы предлагал разрешить посредством взятки на сумму свыше миллиона рублей. Первую часть средств Сороковой передал подрядчику под контролем сотрудников ФСБ.

Фото: ЗАКС.Ру