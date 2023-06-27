Жилком хочет издать книгу о жилищной сфере Петербурга за 590 тысяч рублей

Жилищный комитет опубликовал закупку на издание книги "Жилищная сфера Петербурга: прошлое, настоящее, будущее" за 590 тысяч рублей. Она опубликована на сайте малых закупок "Электронный магазин".

Согласно карточке закупки, Жилком хочет издать 500 экземпляров. Ведомство рассчитывает, что одна книга обойдется в 1 180 рублей.

В проекте контракта сказано, что размер издания должен быть 207*270 мм. Каждая книга обязана состоять из 300 полос и мелованной бумаги, следует из документа. Поставить издание исполнитель должен до конца августа 2023 года, уточняется в проекте контракта.

В мае 2023 года Жилком потратил 265 тысяч рублей на создание макета для книги "Жилищная сфера Петербурга: прошлое, настоящее, будущее". Затем ведомство заказало публикацию 300 экземпляров издания за 559,5 тысяч рублей, следует из данных "Электронного магазина". Сейчас оба контракта на сайта значатся исполненными.

София Саттарова /фото: Unsplash