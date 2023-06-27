Участникам СВО в Псковской области будут оказывать медпомощь в первоочередном порядке

Комитет Псковской области по здравоохранению выпустил приказ, содержащий перечень медучреждений для оказания помощи участникам военной спецоперации. В списке - восемь организаций.

Согласно документу, в случае обращения в каждое из учреждений участников боевых действий должны будут обслужить в первоочередном порядке. В числе профилей оказания помощи в том числе фигурируют наркология и психатрия.

Издание "Псковская губерния" обратило внимание, что клиентами могут быть не только участники спецоперации с 24 февраля прошлого года. К ним отнесли также всех участников боестолкновений на стороне ДНР и ЛНР с мая 2014 года.

Фото: ЗАКС.Ру