В Госдуму внесут законопроект о запрете на продажу алкоголя в жилых домах

Единороссы намерены в ближайшее время внести в Госдуму иницииативу, запрещающую реализацию спиртных напитков в жилых домах. Об этом пишут "Известия".

Одна из соавторов законопроекта, депутат Светлана Разворотнева объяснила необходимость поправок дурным влиянием магазинов в жилых домах на употребление алкоголя в неположенных местах. По ее словам, россияне вопреки запретам выпивают в парадных и дворах из-за шаговой доступности торговых точек. В результате возле многоэтажек можно регулярно наблюдать так называемые стихийные зоны распития.

На противоправное уличное употребление алкогольных напитков посетовал и коллега Разворотневой Александр Якубовский, получающий, по его словам, жалобы на нетрезвые компании. Он отметил, что в домовых магазинах клиенты часто закупаются спиртным, уже будучи в состоянии опьянения.

Фото: ЗАКС.Ру