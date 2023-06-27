Два старинных дома в Кронштадте лишили государственной охраны

Петербургский комитет по охране памятников решил снять с государственной охраны два жилых дореволюционных здания в Кронштадте, на что обратило внимание издание "Канонер".

Одно из них высотой в четыре этажа построено в начале XIX века и расположено на углу улиц Велещинского и Юрия Инге. Эксперт Евгений Загоскин счел, что объект не представляет собой культурной ценности. Легально дом нельзя снести, поскольку он защищен законом о зонах охраны.

Второе здание имеет адрес улица Сургина, 9. Его решили лишить статуса выявленного памятника после экспертизы, выполненной Яном Губиным. Специалист счел трехэтажный дом постройки второй половины XIX века примером утилитарной застройки.

фото: Виктор М, Citywalls.ru