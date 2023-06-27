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Новости 20:55

КС запретил высчитывать надбавку за сверхурочные исходя из размера зарплаты

фото ЗакС политика КС запретил высчитывать надбавку за сверхурочные исходя из размера зарплаты

Конституционный суд выпустил постановление, основанное на деле ночного сторожа из Кемеровской области Сергея Иваниченко. Документ опубликован на сайте суда.

Мужчина, получающий зарплату меньше МРОТ, безуспешно добивался в судах других инстанций, чтобы надбавка за сверхурочный труд высчитывалась исходя не из размера оклада, а из суммы МРОТ.

Рассмотрев жалобу заявителя, КС счел противоречащими основному закону ч. 1 ст. 152 Трудового кодекса РФ и второй абзац постановления правительства "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время".

"Определение справедливой заработной платы должно основываться на количестве и качестве труда и учитывать повышение размера его оплаты при отклонении условий работы от нормальных. Работа в ночное время является одним из этих случаев", - говорится в решении КС.

Дело Иваниченко пересмотрят.

Фото: ЗАКС.Ру


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