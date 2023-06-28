Беглов поздравил мусульман с Курбан-Байрамом

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился утром 28 июня с поздравлением к мусульманам в связи с проведением праздника Курбан-Байрам. При этом он заявил о необходимости объединиться перед лицом "многочисленных вызовов", стоящих перед Россией.

"Этот древний праздник символизирует чистоту помыслов и искренность побуждений, верность исконным традициям. Курбан-Байрам призывает к справедливости и милосердию, уважительному отношению к общечеловеческим ценностям", — говорится в поздравлении Беглова.

Градоначальник отметил, что в Петербурге проживают представители различных народов, традиции и обычаи которых обогащают общую городскую среду. Также он назвал Курбан-Байрам "важной частью нашего общего наследия".

"Сегодня, когда наша страна сталкивается с многочисленными вызовами, мы должны быть едины и поддерживать друг друга", — добавил Беглов.

В связи с празднованием Курбан-Байрама в Петербурге тысячи людей вышли на праздничный намаз утром в среду. Ради этого городские власти ограничивали движение транспорта у Соборной мечети на Петроградской стороне и по отрезку Московского проспекта между Сенной площадью и набережной Фонтанки. По данным Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России, на праздничную молитву к Соборной мечети вышли около 110 тысяч верующих.

Фото: ЗАКС.Ру