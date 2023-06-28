"Мы с вами сумели защитить наш город": Беглов выступил в Мариинском дворце

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил депутатов парламента и чиновников за усилия, благодаря которым удалось "не сдать город", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Глава города также не упустил возможности напомнить о триллионном бюджете. Об этом Беглов рассказал в Мариинском дворце 28 июня, во время подписания плана законопроектной работы Заксобрания и Смольного на 2023-2024 год перед окончанием весенний сессии парламента.

- Нам с вами удалось самое главное - мы не сдали город. Мы с вами сумели защитить наш город. У нас сегодня в городе устойчивая политическая обстановка и устойчивое экономическое развитие нашего города. Об этом говорят факты. У нас нет дрязг на сегодняшний день. И те трудные дни, которые нам пришлось пережить еще раз показывают, что наша деятельность совместная направлена именно на устойчивость развития нашего города, на поддержку нашего президента. И мы с этим справились. Если бы этого не было, то грязный бизнес бы занял все основные отрасли нашего городского хозяйства. Была бы совершенно другая ситуация. У нас бы не было 1,163 трлн рублей, - заявил Беглов.

Основная часть выступления была посвящена мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также губернатор напомнил о внесенных изменениях в Социальный кодекс Петербурга.

На торжественной церемонии присутствовали депутаты Заксобрания, сенатор Андрей Кутепов, а также чиновники Смольного: члены правительства, председатели комитетов и главы районных администраций.









Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру