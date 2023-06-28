ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:30

"Мы с вами сумели защитить наш город": Беглов выступил в Мариинском дворце

фото ЗакС политика "Мы с вами сумели защитить наш город": Беглов выступил в Мариинском дворце

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил депутатов парламента и чиновников за усилия, благодаря которым удалось "не сдать город", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Глава города также не упустил возможности напомнить о триллионном бюджете. Об этом Беглов рассказал в Мариинском дворце 28 июня, во время подписания плана законопроектной работы Заксобрания и Смольного на 2023-2024 год перед окончанием весенний сессии парламента.

- Нам с вами удалось самое главное - мы не сдали город. Мы с вами сумели защитить наш город. У нас сегодня в городе устойчивая политическая обстановка и устойчивое экономическое развитие нашего города. Об этом говорят факты. У нас нет дрязг на сегодняшний день. И те трудные дни, которые нам пришлось пережить  еще раз показывают, что наша деятельность совместная направлена именно на устойчивость развития нашего города, на поддержку нашего президента. И мы с этим справились. Если бы этого не было, то грязный бизнес бы занял все основные отрасли нашего городского хозяйства. Была бы совершенно другая ситуация. У нас бы не было 1,163 трлн рублей, - заявил Беглов. 

Основная часть выступления была посвящена мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также губернатор напомнил о внесенных изменениях в Социальный кодекс Петербурга. 

На торжественной церемонии присутствовали депутаты Заксобрания, сенатор Андрей Кутепов, а также чиновники Смольного: члены правительства, председатели комитетов и главы районных администраций. 

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама