ЗакС Петербурга принял закон о контроле за аттракционами

Петербургский парламент 28 июня в третьем, окончательном чтении принял законопроект о государственном надзоре в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ расширит полномочия городских властей. Проект закона был внесен губернатором Александром Бегловым.

Так парламент планирует сделать аттракционы безопасными. В 2022 году Следственный комитет завел в Петербурге четыре уголовных дела, связанных с трагическими инцидентами во время использования такого оборудования. Закон обяжет всех владельцев аттракционов соблюдать требования Евразийского экономического союза и правительства России.

Напомним, в феврале петербургский парламент обращался к Государственной думе с предложением установить единый регламент для аттракционов. С такой инициативой выступали единороссы Константин Чебыкин и Антон Рудаков. Федеральный закон пока не принят.

Константин Леньков, фото: unsplash