Обслуживание автобусов из Петербурга в Кировск вызвало нарекания у прокуратуры

У прокуратуры в Ленобласти возникли претензии к работе перевозчика, обслуживающего автобус №565. Последний курсирует между станцией метро "Улица Дыбенко" и Кировском.

Как сообщает пресс-служба ведомства, компания ООО "Вест-Сервис" допустила выход на линию неисправных автобусов, нарушения интервала движения и несоблюдение санитарных требований, обязательных для перевозчика.

На директора компании составили два протокола: по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации транспорта) и по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация).

Прокуратура обещает проконтролировать устранение нарушений.

Фото: ЗАКС.Ру