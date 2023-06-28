Участники СВО получат от кабмина новые компенсации жилищно-коммунальных расходов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 7,5 млрд рублей на меры поддержки федеральных льготников, включая участников военной спецоперации. Как сообщается на сайте правительства, деньги пойдут на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В список адресатов помощи попали инвалиды, ветераны боевых действий и пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф. Этим категориям граждан оплатят половину от стоимости услуг ЖКХ.

"Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета", - указано в сообщении.

Деньги отправятся в 37 субъектов Федерации. Общий объем такого рода компенсаций в нынешнем году составил свыше 105 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру