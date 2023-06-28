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Новости 12:40

Генерала МВД Травникова госпитализировали в тяжелом состоянии

фото ЗакС политика Генерала МВД Травникова госпитализировали в тяжелом состоянии

В Ленинградской области с управлением квадроцикла не справился генерал-лейтенант МВД Александр Травников, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествие имело место в деревне Липовая гора рядом с загородным домом силовика. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

С 2018 по 2022 год Травников возглавлял Санкт-Петербургский университет МВД России. До этого он работал начальником УМВД по Московскому району.

UPD 13:00 Издание 78.ru со ссылкой на врачей НИИ имени Джанелидзе пишет, что состояние генерала оценивается как удовлетворительное

Фото: ЗАКС.Ру


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