Пени за долги по капремонту включат в общую сумму к оплате

Начиная с 1 июля пени по взносам за капитальный ремонт включат в общую сумму к оплате в квитанции, сообщили 28 июня в Фонде капремонта. Размер пени будет рассчитываться по состоянию на дату формирования единого платежного документа.

Автоматическое включение пени в сумму к оплате в Фонде капремонта назвали "стимулирующей мерой, направленной на сокращение задолженности граждан по взносам на капитальный ремонт". Как полагают чиновники, нововведение "позволит горожанам оплатить пени и не копить долги".

Пени начисляются в случае появления задолженности по оплате начиная с 31-го дня просрочки. В фонде отдельно уточнили, что изменения в квитанции не приведут к появлению дополнительных начислений.

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