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Новости 13:09

Минпромторг хочет запретить закупку аппаратов ИВЛ из-за границы

фото ЗакС политика Минпромторг хочет запретить закупку аппаратов ИВЛ из-за границы

Министерство промышленности и торговли выступило с инициативой полного запрета на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, изготовленных за рубежом. В случае принятия мера, уверены в ведомстве, поможет отечественным производителям медицинской техники.

Пресс-служба министерства утверждает, что российские предприятия способны полностью удовлетворить потребности системы здравоохранения: в год ей требуется закупать в районе 2,7 тысяч аппаратов ИВЛ.

"Суммарные производственные мощности российских производителей аппаратов ИВЛ составляют до 36 тыс. единиц в год", - гласит сообщение.

Наиболее крупными компаниями, специализирующимися на выпуске аппаратов, называют АО "КРЭТ" и ООО "Тритон-Электроникс". На их долю приходится порядка 35% всего госзаказа.


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