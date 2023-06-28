Суд в Москве отправил россиянина в колонию на 10 лет по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 10 годам в колонии строгого режима россиянина Ярослава Владыко по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и подготовку к участию в деятельности запрещенной экстремистской организации (ч. 1 ст. 30 — ч 2. ст. 282.2 УК РФ), сообщил 28 июня "Интерфакс". Гражданин обвинялся в попытке вступить в ряды "Правого сектора"*.

"Владыко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев", — сообщили информагентству в суде.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Как уточнил "Интерфакс" со ссылкой на источники в силовых структурах, родившийся на Украине Владыко имеет российское гражданство. Согласно версии следствия, он пытался присоединиться к деятельности "Правого сектора"*.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ

Фото: ЗАКС.Ру