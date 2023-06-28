Депутаты приняли закон о курортном сборе в Петербурге

С 1 апреля 2024 года в Петербурге начнут взимать с туристов курортный сбор в размере 100 рублей за сутки. Соответствующий закон в третьем, окончательном чтении приняли депутаты городского парламента на заседании 28 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Согласно документу, гости Петербурга, которые останавливаются в отелях и гостиницах, будут обязаны отдельно заплатить по 100 рублей за каждые сутки пребывания. От "налога" освободят несовершеннолетних, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и другие льготные категории. Также к ним отнесут совершеннолетних членов многодетных семей.

Формально сбор будут взимать уже с октября 2023 года, однако до апреля будет действовать "нулевая" ставка. За это время чиновники хотят наладить все необходимые процедуры.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру