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Новости 15:01

Депутаты приняли закон о курортном сборе в Петербурге

фото ЗакС политика Депутаты приняли закон о курортном сборе в Петербурге

С 1 апреля 2024 года в Петербурге начнут взимать с туристов курортный сбор в размере 100 рублей за сутки. Соответствующий закон в третьем, окончательном чтении приняли депутаты городского парламента на заседании 28 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору. 

Согласно документу, гости Петербурга, которые останавливаются в отелях и гостиницах, будут обязаны отдельно заплатить по 100 рублей за каждые сутки пребывания. От "налога" освободят несовершеннолетних, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и другие льготные категории. Также к ним отнесут совершеннолетних членов многодетных семей. 

Формально сбор будут взимать уже с октября 2023 года, однако до апреля будет действовать "нулевая" ставка. За это время чиновники хотят наладить все необходимые процедуры.  

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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