В Петербурге осудили лжеполицейских, похитивших и ограбивших людей

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговоры четверым мужчинам, в преступных целях выдававшим себя за полицейских. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Георгия Емельянова, Артема Краскова, Владимира Иванова и Ивана Косолапова признали виновными в похищении людей (ст. 126 УК), открытом хищении чужого имущества (ст. 161 УК) и вымогательстве (ст. 163 УК). Все они получили по два года и три месяца лишения свободы.

Установлено, что в 2021 году подсудимые заметили пару, которая искала наркотические закладки. Представившись правоохранителями, фигуранты силой затолкали своих новых знакомых в машину, где удерживали и требовали денег за якобы непривлечение по "наркотической" статье 228 УК. В результате лжеполицейским удалось получить от потерпевших 40 тысяч рублей и 700 американских долларов.

С учетом времени, проведенного под следствием, суд выпустил всех четверых на свободу сразу после оглашения приговора.

Фото: ЗАКС.Ру