Бывшей судье из Великих Лук инкриминировали три уголовные статьи

Бывшая мировая судья из Великих Лук Елена Халина стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по трем статьям. Таким образом, Высшая квалификационная коллегия судей согласилась с доводами Следственного комитета, о чем сообщает издание "Псковская губерния".

Экс-госслужащую обвиняют в вынесении заведомо неправосудного приговора (ч. 1 ст. 305 УК), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК) и злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК).

В своем городе Халина работала на судебном участке № 33. Теперь ей грозит до семи лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру