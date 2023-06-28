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Новости 17:10

Петербурженка отсудила деньги у Wildberries после заказа, сделанного по ошибке

фото ЗакС политика Петербурженка отсудила деньги у Wildberries после заказа, сделанного по ошибке

Мировой судья в Петербурге занял сторону Екатерины Свинцовой в ее споре с маркетплейсом Wildberries, передает объединенная пресс-служба городских судов. Иск удовлетворили частично.

В прошлом году маленькая дочь заявительницы случайно заказала 93 ненужных товара, вскоре после чего мать безуспешно попыталась разными способами отменить заказ. Согласно правилам торговой площадки, за доставку каждого товара требуется заплатить по 100 рублей. Однако Свинцова товары не забирала, не встретив при этом понимания со стороны представителей Wildberries.

Всего, включая компенсацию морального ущерба, с маркетплейса в пользу потребительницы взыскали почти 17 тысяч рублей. 

Фото: ЗАКС.Ру


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